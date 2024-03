Regionaalminister Kallas on tagasiastumise äärel

Regionaalminister on mees, kelle jaoks on tulemused olulised ja nende täitmine tähtis. «Viimastel kuudel on mitmed olulised protsessid nii tugevas seisakus, et ma tahtsin juba varakult olla aus ja sellest teada anda, aga veel on õnneks aega, et need asjad rööpasse saada ja ära teha,» lausus Madis Kallas.