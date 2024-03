Mullusest ligi 400 000 eurot vähem maamaksu saava Viimsi vallavanem Illar Lemetti (RE) ütles, et põhiline jama tekkis tootmismaa maamaksu ebaloomulikust vähendamisest, mida uus eelnõu võimaldab ära klaarida. Vähenemine tekkis sellest, et uue valemi järgi pidi maa maksustamishind kerkima vähemalt viis korda võrreldes 2001. aastaga, et maamaks üldse tõusta saaks. Keskmine hinnatõus oli maa-ameti arvutuste järgi küll 8,3 korda, kuid seda ennekõike põllumaa 20- või isegi 40-kordse hinnatõusu tõttu. Äri- ja tootmismaad maa-amet aga eriti kõrgelt ei hinnanud, mistõttu said ennekõike Harjumaa maaomanikud tänavu riigilt n-ö kingituse.