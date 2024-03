Võimuliitlaste vahel käärib uus tüli

Mullu kevadel otsustati võimuliidus, et omavalitsuste tulubaas läheb muutmisele: jõukamad omavalitsused annaksid raha juurde neile valdadele-linnadele, kus elab rohkem pensionäre. Täpseid põhimõtteid toona kokku ei lepitud.

Kuigi läbirääkimised justkui käisid, ütles neljapäeval Kallase närv ilmselt üles, kui ta valitsuse pressikonverentsil ootamatult teatas, et kui tal ei õnnestu lähemal ajal Reformierakonnaga kokkuleppele jõuda, kaalub ta ministrikohalt lahkumist. «Tahtsin, et see asi oleks eelnevalt selge,» sõnas ta.