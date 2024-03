Urmas Reinsalu kommenteeris, et Kalle Laaneti tagasiastumine oli ilmselt Reformierakonna poolt sundkäik, sest vähemalt ajakirjanduses avaldatud andmete järgi on tegemist korruptsioonisüüteoga. Ta selgitas, et ilmselt pole tegemist kuriteoga, kuna summad on väikesed.

«Samas on see süütegu, mille puhul algatab keskkriminaalpolitsei kindlasti menetluse ja eeldatavalt päädib see ka süüdimõistmisega, nii et Laanetil oleks nagunii tulnud ära minna.»

Ta lisas, et tähelepanuväärne on, justiitsminister ise ei näinud hommikul meediale andes selles mingeid õiguslikke ega ka eetilisi probleeme, kuigi olemas on mõlemad.

«Ma saan aru, et see tegu on väldanud ju aastaid. Nii et see kindlasti nõrgestab valitsust. Nüüd saab valitsus lisaks oma majanduslikult kahjulikule poliitikale määritud ka justiitsministri korruptsiooniga.»