JÄRELVAATAMINE ⟩ Kalle Laanet: teenistuslik järelvalve annab hinnangu, kuidas prokuratuuri on juhitud

Regionaalminister Madis Kallas vastas lemmikloomaregistri kohta.

Justiitsminister Kalle Laanet vastas riigikogu liikmete arupärimistele toimingupiiranguga seonduvate probleemide, kassatsiooniõiguse piirangute (kaitsja nõuded), vaenu õhutamise kriminaliseerimise eelnõu ning prokuratuuri ja kaitsepolitseiameti tegevuse põhjendatuse kohta.

Arupärijad esitasid ministrile kaks küsimust. Esiteks, kas te tunnistate, et toimingupiiranguga seonduvad probleemid on tõsised ning vajavad õigusriigi põhimõtte tagamiseks viivitamatut tähelepanu. Ja teiseks, kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas Justiitsministeeriumil on plaan kõnealuse probleemi kõrvaldamiseks või leevendamiseks?

Laanet selgitas, et korruptsioonivastase seaduse eesmärk on ennekõike ennetada korruptsiooni ning tagada avaliku ülesande aus ja erapooletu täitmine. «Kuid korruptsioonivastase seaduse karistusõiguslikus kontekstis rakendamisel on tõesti ette tulnud mõningaid laiast tõlgendamisest tulenevaid probleeme, mis vajavad tõsist tähelepanu,» nentis Laanet. Ta märkis, et kehtiva korruptsioonivastase seaduse avatus ning võimalikult paindlik regulatsioon, mis ühelt poolt on aidanud vältida niinimetatud jokk-skeeme ning teisalt pannud seaduse rakendajatele vastutuse olukordi hinnata ning kohustuse sobivaid korruptsiooni ennetamise vahendeid leida. «Hetkel ei ole märke, et valitud suund oleks väär,» ütles minister.