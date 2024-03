ANALÜÜS ⟩ Kalle Laaneti tagasiastumine paneb Kaja Kallase keerulisse seisu

Kõigepealt, Laanet läheb ära, saatjaks konflikt riigi peaprokuröri Andres Parmasega. Isegi kui personaalne aspekt on ühe mehe lahkumisega kadunud, on sisuline pool endiselt olemas. Järgmine minister peab selle koha pealt jätkama.

Laaneti lahkumise põhjus on muidugi klaar. Juba siis, kui ta teatas tagasiastumisest, oli üsna tõenäoline, et politsei alustab tema suhtes väärteomenetlust. Praeguseks on väärteomenetluse alustamine juba fakt. Isegi kui hetkel pole veel teada juriidiline lõpptulemus, kas Laanet rikkus mingeid seadusi, kui üüris riigi raha eest omaenda kasupojalt korterit, näeb asi poliitiliselt igal juhul halb välja. Ning pole võimalik justiitsministri ametit pidada, kui politsei samal ajal sinu tegevust uurib.