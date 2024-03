Opositsioon algatas Kõlvarti umbusaldamise

«Sotsiaaldemokraatidel on võimalus see muutus tuua. Ei ole ühtegi põhjust, miks peaks lahti jätma «tagaukse» ning toetama Kõlvarti juhitud linnavalitsust. Alternatiiv on olemas. Koalitsioon, mis väärtustab eestikeelset ja ausat linnajuhtimist on võimalik. Seda võimalust ei tohi käest lasta!» sõnas Kase.

«Eesti pealinnas peab kehtima nulltolerants korruptsiooni suhtes ning seetõttu leiame, et on absoluutselt lubamatu, et kriminaalkorras karistatud Keskerakond jätkab Tallinna linnavalitsuses,» lausus Eesti 200 fraktsiooni esimees Joel Jesse.

«Me oleme opositsioonierakond ja me ei toeta praegust linnavõimu. Meile ei meeldi, mida ja kuidas tehakse, loomulikult me tahame, et võim muutuks,» märkis EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas.

Umbusalduse täistekst:

Alla kirjutanud Tallinna linnavolikogu liikmed ei pea võimalikuks Mihhail Kõlvarti jätkamist Tallinna linnapeana ning avaldavad talle umbusaldust.

Tallinna ringkonnakohus mõistis 18. märtsil 2024. Keskerakonna süüdi mõjuvõimuga kauplemises. Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Hillar Teder pakkus läbi Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Ringkonnakohtu kolleegium leidis, et tõendatud on mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe 9. veebruaril 2020. Samuti nähtub ringkonnakohtu hinnangul tõenditest üheselt, et Mihhail Korb tulenevalt oma positsioonist, st olles Keskerakonna peasekretär, omas mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle. Juhtumist selgub, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart oli antud korruptsioonijuhtumiga seotud. Selles osas on toodud konkreetsed viited:

«Seetõttu kohtus Mihhail Korb Mihhail Kõlvartiga ka 27. veebruaril 2020. Samal päeval andis Mihhail Kõlvart linnavalitsuse ametnikele korralduse viia 5. märtsil 2020 läbi kohtumine Porto Franco esindajatega.»

«Prokuröri hinnangul eiras kohus süüdistuskõne p-des 5.1–5.2.3 käsitletud tõendeid, mis näitavad, kuidas Mihhail Korbi ja Mihhail Kõlvarti suhtlus tõi kaasa hinnavaidluse lahendamise.»

«Abilinnapea E. V. kinnitas samas vestluses, et ta ei tegele ega pea tegelema selle teemaga. Vaatamata sellele otsustas Mihhail Kõlvart, et Porto Franco esindaja kuulatakse ära ja kohtumine on 5. märtsil.»

«Kuigi hinnavaidluse lahendamine oli kestnud pikalt, siis alates Mihhail Kõlvarti sekkumisest toimus see kiirelt.»

«Mihhail Kõlvart kinnitas seepeale, et mõistab küsimuse kiireloomulisust. Samal kohtumisel andis linnapea ametnikele suunise tegeleda servituudi hinnaga sisuliselt ja leida varem väljapakutust erinev kompromiss.»

Eeltoodu põhjal rõhutavad allakirjutanud, et Mihhail Kõlvarti jätkamine Tallinna linnapeana on moraalselt vastuvõetamatu. Kuigi kohtuotsus ei ole veel lõplik, on ringkonnakohtu otsus piisavalt kaalukas, et algatada linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldus. Oma tegevusega on tema ja Keskerakond õõnestanud linna elanike ja ettevõtjate usaldust Tallinna linna vastu. Eesti pealinnas peab kehtima korruptsiooni suhtes nulltolerants, mistõttu leiame, et on moraalselt vastuvõetamatu korduvalt kriminaalkorras karistatud Keskerakonna jätkamine Tallinna linnavalitsuses.