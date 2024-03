Sotsiaaldemokraadid veel otsustavad, kas jätkata Keskerakonnaga koalitsioonis

«Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhatus on kogunenud, et seda olukorda arutada ja erinevaid seisukohti ka kaardistada ja tuleb öelda, et seisukohad on erinevad selles kontekstis. Ja kuna siin sündmused arenevad päevadega, mõnikord isegi tundidega – täna kolm tundi tagasi toimunud linnaovolikogu istung tõi ju teatud olulisi muutusi selles kontekstis –, siis me kindlasti arutame seda edasi,» sõnas Ossinovski ETV saates «Ringvaade».