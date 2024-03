Kui laiem avalikkus tulevasest justiitsministrist teada saab, on Timpson parajasti kodus, kus tema 3-aastane poeg ootab pikisilmi, et isaga palli mängima hakata. Ta rääkis, et kui ministrina tööle asuda, jääb ta kodu kindlasti Viljandisse.

Timpson sõnas peaminister Kaja Kallase (RE) otsuse kohta teda justiitsministri kandidaadiks pakkuda, et ehkki ta peaministri sisse ei näe, siis usub ta, et tema kasuks võis rääkida mitmeid argumente: see, et ta on juriidilise kõrgharidusega, et ta on töötanud aastaid justiitsministeeriumis ning et tal on linnapeana olemas juhtimiskogemus.