Minule ei ole see elu ja surma küsimus, kas ma saan tagasivalituks või mitte. Minu arust valimiskampaaniate käigus, kui hakatakse moosima ja tegema mingeid iluvõimlemistrikke sotsiaalmeedias, kes hoiab kutsut süles ja kes on ilusama naeratuse või toredama lipsuga, et minu arust see on nagu natuke jabur. Lõpuks see on inimeste hinnang. Demokraatia peaks toimima kahesuunaliselt, et üks asi sul on need, kes tahavad kandideerida, saada valituks ja leida toetust ühiskonnas ja siis on valijad, kes valivad, aga valijad ka vastutavad, et kelle poolt sa valid ja miks sa valid. Lõpuks kui sa ei ole ikkagi pärast rahul sellega, kelle poolt sa valisid, siis sa pead oma valikut muutma. Tihti on muidugi juhtumeid, kus valikut ei muudeta, vaid lastakse uuesti ennast ära petta. Kui tuleb keegi kutsikasilmadega lubama, et Eesti on kindlates kätes, siis öeldakse, et ah, mis siin ikka, siis ma saan neljandat korda petta, aga proovime uuesti, äkki nüüd ma olen targem. Lõpuks see on valijate hinnang, et kas ollakse rahul viimase viie aastaga, kas soovitakse toetada seda tehtud tööd, et see jätkuks. Kui öeldakse, et me ei ole rahul sellega, tahame kedagi teist toetada, siis selleks on ju võimalus olemas.