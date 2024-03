Andrus Ansipi kiri täies mahus

Pooleteistaastane Astrid on meie seitsmes lapselaps. Oleme sõbrad, räägime niisama ja Facetime'is. Kui ma Brüsselist koju jõuan, jookseb Astrid mulle alati käed laiali vastu ja tahab opat. Kui juba süles, siis helistame kaminasimsil olevat kellukest ja keerame võtmega üles seinakella.

Nii on see ikka olnud, kuni tundsin, et ei tahagi enam ära minna. Tahtsin jääda koju.

Siis tuli Kaja Kallase kiri, mis tekitas trotsi ja valmiduse võidelda. Kohe kindlasti ei ole ma allaandja tüüp. Seda enam, et mu rahulolematus nii valitsuse kui ka erakonna juhtimisega ei olnud sugugi põhjendamatu.

Toetust europarlamendi valimisel kandideerimiseks tuli Setust ja Saarest. Sobrasin oma telefoni mälus. Mitmed kunagised teekaaslased olid juba manalateele läinud. Mitmed omaaegsed erakonnakaaslased olid erakonnast lahkunud. Selgitasid, et praegune Reformierakond polevat enam nende oma. 2014. aastal oli meie erakonnas 13 000 liiget, nüüd on alles jäänud alla 10 000. Mõnigi, kellelt küsisin toetusallkirja, ütles, et toetab mind küll, aga erakonda enam mitte. Ka arvamusuuringud kinnitavad, et ligikaudu pooled erakonna toetajatest on kadunud.

Nõutud kümne asemel tuli kiiresti 173 allkirja. Siis korraga küsisin endalt: milleks? Milleks jälle lennuväljale rutata? Tunnen ma sellest kõigest enam rõõmu ja rahuldust?

Esitasin siiski toetusallkirjad erakonnale ära. Olen kõigile mind toetanud inimestele südamest tänulik. Olen tänulik ka nendele, kes pärast mõnede toetajate nimede avaldamist ütlesid, et ka nemad oleks tahtnud selles nimekirjas olla. Olen tänulik nendele, kes soovisid mu kampaaniat rahastada.

Ent küsimusele milleks? ma vastust ei leidnudki. Järjest enam tundsin, et ma püüdlen millegi poole pelgalt sellepärast, et keegi kangesti ei taha, et ma seda teen. Miks ma peaksin kippuma parlamenti, kui mu enda erakonna juht otsesõnu soovitab mul mitte kandideerida ja kuulutab olematuks selle töö, mida olen aastate jooksul pühendumusega teinud?

Loobun kandideerimast, aga loomulikult ei loobu ma mõtlemast Eestile ja Reformierakonnale. Ega ka rääkimast asjadest ausalt.

Ma ei ole saanud olla nii hea isa ja vanaisa, kui oleksin tahtnud. Ikka on olnud kusagil kaugemal midagi tähtsamat teha. Nüüd olen jõudnud äratundmisele, et kõige rohkem vajatakse mind siiski siin, kodus. Ma ei taha enam olla peaminister, volinik ega saadik. Tahan olla vanaisa. Ootan pikisilmi meie kaheksandat lapselast ja ma ei kandideeri enam kusagile.

Palun vabandust kõigilt headelt inimestelt, kelle ootusi oma taandumisega petan.