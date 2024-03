Sotside Tallinna juhatus otsustas pärast tänast koosolekut, et lõpetab volikogus koostöö Keskerakonnaga ning on sellest ka partnererakonda teavitanud. «Kaalumise tulemusena jõudsime seisukohani, et usk sellesse, et see koalitsioon saab edasi toimida mõistlikul viisil, et seda usku enam ei ole,» sõnas Ossinovski.

Ossinovski sõnul on Keskerakonna fraktsioon muutunud väga ebastabiilseks. «Sealt on saadikuid ära läinud, mis tähendab, et ka muidu juhtimine on muutunud keerulisemaks ja ei ole ka kindlust, et see ei jätku. Teiselt poolt siis loomulikult ka eelmise nädala kohtuotsus (Porto Franco juhtum - I.L.) andis oma täiendava nii-öelda eetilise tasandi sinna juurde. Nende koosmõjus sotsiaaldemokraadid leidsid, et see on mõistlik otsus,» selgitas Ossinovski.