ANALÜÜS ⟩ Ansipi kandideerimisest loobumine pole suur kaotus

Ansipi mittekandideerimine viib Reformierakonnalt natuke hääli, aga mitte liiga dramaatiliselt. Vähemalt selline on konventsionaalne arusaam reformierakondlaste endi seas. Negatiivsete ja valitsuskriitiliste uudiste taustsüsteemis on Reformierakonda lihtne alahinnata. Nad on küll kõvasti toetajaid kaotanud, aga need, kes alles jäänud, on sellevõrra lojaalsemad. Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog sõnab, et ka andmed kinnitavad: Reformierakonna toetaja on palju kindlam valija kui Isamaa toetaja. Nii ka teoreetiliselt Ansipile läinud häältest enamus maandub ilmselt Urmas Paeti, Hanno Pevkuri või kellegi kolmanda kontol, aga ei jää koju passima. Kui peaksin kihla vedama, siis Ansipi mittekandideerimise mõju on marginaalselt negatiivne, pakub ka poliitikaanalüütik Tarmo Jüristo.