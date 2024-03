INTERVJUU ⟩ Madis Timpson: reguleerime üle ja kainele mõistusele ruumi väga ei jää

Te käisite täna (eile –T. M.) presidendi juures, kes määras teid ametisse. Mis tunne teil praegu on, arvestades, et alles paar päeva tagasi olite linnapea? Kas pakkumine tuli üllatusena? Teie nimi ju kuskilt läbi ei käinud.

Tagantjärgi oskan öelda, et nimi ei käinud avalikult läbi ja ise ma ei läinud kuskile torkima ega ennast pakkuma. Ma olen olnud nõunik päris mitmele ministrile alates välisministeeriumist – Rein Lang (RE), Kristen Michal (RE), Hanno Pevkur (RE), Arto Aas. Ma ei ole ühelegi neist ise ennast pakkumas käinud ja ei käinud ka nüüd peaminister Kaja Kallasele (RE) pakkumas, et ma olen väga hea ja vali mind.

Mina ei tea, kuidas peaminister selle otsuseni jõudis või kes talle selle ettepaneku tegi. Kallas helistas mulle eelmisel esmaspäeval ja ütles, et tead, et ma olen mõelnud ja sinu nimi on orbiiti tekkinud ning sa oled hea profiiliga – õigusteadust õppinud, magistriharidusega, töötanud ministeeriumis ja nüüd ka linnapeana pikalt.