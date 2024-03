Skandaalid puhkevad, kui poliitik või mõni teine avaliku elu tegelane teeb midagi ebaseaduslikku või kõlvatut ning selline tegu tuleb välja. Justiitsminister Kalle Laaneti (RE) riigi rahaga korteriüürimise lugu on skandaalide pikas reas tähelepanuväärne selle poolest, et on tekitanud kahtlusi selle ajastatuses.