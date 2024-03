«Kuna see oli fraktsiooni seisukoht, mida keerutati mitu korda edasi-tagasi ja lõpuks mina olin kindlalt poolt ja ma jäin oma seisukohale kindlaks, siis nüüd põhimõtteliselt ongi, et peaks vist erakonnast lahkuma,» rääkis Espenberg ERRile.

Espenberg tunnistas ka, et oli pärast hääletust rääkinud EKRE esimehe Martin Helmega, kes olevat öelnud, et kui ta ise ei lahku, siis visatakse ta erakonnast välja. «Ja see on halvem variant ja ma ei tahaks seda,» lisas Espenberg.