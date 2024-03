Viljandi reformierakondlased esitavad linnapea kandidaadiks Johan-Kristjan Konovalovi

Linnapea ametist lahkuva Madis Timpsoni sõnul langes valik Johan-Kristjan Konovalovi kasuks, sest tal on pikaaegne linna süsteemis töötamise kogemus ning ta on vedanud turismivaldkonnas eest uue organisatsiooni loomist. «Olen Johaniga koos töötanud ja mul on sellest ainult positiivsed kogemused. Ta on haritud ja selge silmavaatega noor mees ning tõeline Viljandi patrioot. Johan on paljudele linnavalitsuse ametnikele ja linna juhtivatele poliitikutele hästi tuttav, mis tuleb uude ametisse sisseelamisel kindlasti kasuks,» ütles Timpson.

Johan-Kristjan Konovalov ütles, et linnapeaamet on eriline ja harukordne väljakutse. «Olen pea kogu oma tööelu seisnud selle eest, et Viljandi elu edeneks. Tunnen selle linna ja siinsete inimeste ees suurt kohusetunnet, sest olen siit ise palju saanud - poisipõlvest kuni tänaseni, kui olen ise kahe lapse isa. Mul on suur au, kui saan viljandlasi linnapeana teenida,» sõnas Konovalov.

Oma peamiste ülesannetena nimetas Konovalov linna majandamiskulude kontrolli all hoidmist ja uue üldplaneeringu kehtestamiseni jõudmist. «Sarnaselt enamiku Eesti omavalitsustega on ka Viljandi linna rahaline seis keeruline. Peame suutma nende oludega kohaneda ja samas linna jätkusuutlikult edasi arendama. Minu prioriteet on ka Viljandi ettevõtjate igakülgne toetamine nii palju, kui see omavalitsuse võimuses on,» rääkis linnapeakandidaat.

33-aastane Konovalov omab magistrigraadi Tartu Ülikoolist ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal ning bakalaureusekraadi inglise kirjanduse erialal Leicesteri Ülikoolist Ühendukuningriigis. Enne seda õppis ta Viljandi Maagümnaasiumis ja keskhariduse omandas Edinburghis Šotimaal. Ta on töötanud Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialistina ning olnud viimased kolm ja pool aastat Viljandi maakonna ja Kesk-Eesti turismipiirkonna juht.