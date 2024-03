Lisaks paljule muule tuli juttu sellest, kuidas loodav koalitsioon on võrdlemisi õhkõrn, kuna praegu on neil koos vaid 41 häält. Nimelt püsib uus koalitsioon nelja saadiku häältel, kes on fraktsioonitud: Igor Gräzin, Taavi Aas, Tõnis Mölder ning Urmas Espenberg. Ossinovski avaldas lootust, et neli saadikut jäävad lojaalseks, ning on võimalik, et seltskonda lisandub veel keegi Keskerakonnast.