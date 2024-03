Jana Toom: europarlamendi valimistel saab enim hääli Kõlvart

Toom, kes ka oma positsioonis valimiste eel ei kahtle, sõnas «Terevisioonis», et Keskerakonna valija pelgalt Tallinnas võimult tõrjumise tõttu ära ei kao ja ta on veendunud, et europarlamendi valimistel saab suurima häältesaagi Mihhail Kõlvart.

Küll aga möönis Toom, et vigu on tehtud, samas Kõlvartile ei saavat midagi ette heita: «Mihhail siiralt üritas uut kultuuri kuidagi juurutada, aga väga ei õnnestunud».

Võimuläbirääkimiste kohta ütles Toom, et nüüd hakkab nalja saama ning et peamised küsimused on, et kuidas koalitsiooni moodustavad erakonnad koos püsivad ja mis neid ühendab: «Seni ühendas ühtne vaenlane, kes nüüd on eemale tõugatud».