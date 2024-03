Talve sõnul ei ajendanud tema lahkumist parteisisene konflikt. «Asi ei olnud sotsides või selles konkreetses erakonnas, vaid üleüldse erakondlikus poliitikas,» selgitas ta. «Viimasel ajal minu meelest läheb erakondadel kogu aur ja võhm ära, et omavahel klatšida.»

Talve ütles, et on erakonnast leidnud palju mõttekaaslasi ja sõpru, kuid arenguruumi on nii poliitilisel süsteemil kui ka tema endisel erakonnal. «Muidugi kritiseerin paljusid asju ka enda endise erakonna sees. Ka seal võiks olla demokraatiat mitte ainult sõnana, vaid ka päriselt rohkem,» ütles Talve.