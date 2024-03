Kisub teravaks ⟩ Vene kodanike hääleõiguse teema kütab kirgi Toompeal ja all-linnas

Isamaa rõhutab, et hääletusõiguse väärtusküsimus vajab lahendust, sest see mõjutab poliitilisi otsuseid Tallinnas. «See on Tallinna jaoks üks olulisemaid probleeme, sest puudutab seda, kes moodustavad Tallinna linnavõimu ja osalevad Tallinna linnavolikogu valimistel,» lausus Seeder.

«Imestatud on selle üle, kuidas on võimalik, et Eesti Vabariigi pealinnas oli 20 aastat ühel erakonnal peaaegu ainuvõim. Kui ei oleks kolmandate riikide kodanikel valimisõigust, siis sellist asja ei oleks olnud. Elasime hoopis teistmoodi Tallinnas ja võib-olla ka natukene teistsuguses Eestis,» tähendas Seeder ja toonitas, et nüüd on suur võimalus muutusteks.