Sven Sester võimujagamisest Tallinnas: usun, et läheb vaidluseks

Sven Sester nimetas Isamaa tuumikteemadena eestimeelsust ja kindlustunnet. «Isamaale on iseloomulikud teatavad väärtushinnangud, mida oleme ka alati välja öelnud. Eestimeelne Tallinn tähendab mitmeid asju: tahaksime partneritega rääkida meediapildist, mida on 20 aastat kujundatud ja mis tuleb üle vaadata,» lausus Sester. Ta tõi välja ka kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuse kohalike omavalitsuste valimistel. «See on kindlasti teema, mida tahame laual hoida.»