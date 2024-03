Kelmid palusid ohvritel raha viia pakiautomaati või kulleri kätte

Kurjategijad esitlevad end panga, politsei või mobiilside operaatori töötajana. Kõnes väidab helistaja, et inimese kontol on tekkinud probleem ning selle lahendamiseks tuleb kiirelt tegutseda. Näiteks on öeldud, et pangakontole on ligi saanud võõras inimene või on muudetud inimese telefoninumbrit.