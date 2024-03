«Meie soovisime kvaliteetset, sisukat arutelu ja selle me ka saime,» üles Isamaa Tallinna piirkonna juht Solman. «Oleme siin täna ja oleme paika pannud ka selle [koalitsioonikõneluste] «sõidukava».»

Solman märkis, et tal on väga meeldiv teha koostööd väga paljude sarnaselt mõtlevate inimestega, keda on läbirääkimiste laua taha kogunenud erinevatest erakondadest.