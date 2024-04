Sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE) on mängimas endale kätte Tallinna linnapea kohta ja riigikogus torpedeerivad nad hiigelsuure fraktsiooniga Reformierakonna kõige südamelähedasemat poliitalgatust – Vene kodanike valimisõigust.

Kummaliselt ja ootamatult Tallinna võimukõneluste teemaks kujunenud Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse kohalike omavalitsuste (KOV) volikogude valimistel kergitas esmaspäeval riigikogu tasandil varjusurmast ka Reformierakond. Erilist edulootust sel aga pole. Seda hoolimata tõigast, et riigikogus esindatud kuuest fraktsioonist on ühel või teisel moel agressorriikide kodanike valimisõiguse äravõtmisele toetust avaldanud neli. Vastu on Keskerakond ja valitsuspartei sotsid.