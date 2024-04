Täna olid teemadeks kultuur ja sport, siiamaani ka veel tervishoid, aga arutelud jätkuvad nii sotsiaalküsimustes kui ka keskkonnaküsimustes. Kui nüüd rääkida sellest, mida täna otsustati, siis kultuuriküsimused on just poliitilise kultuuri küsimused. Seal oli väga oluliseks teemaks eesti keel ja eestimeelsus Tallinnas ja võib-olla just nimelt sellise Vene Föderatsiooni mõjude vähendamine moel või teisel, mida me nii linnakeskkonnas kui ka vaimses keskkonnas näeme. Me arutasime ja otsustasime, et Vene kultuurikeskus tuleb ümber korraldada, ümber nimetada näiteks vähemusrahvaste kultuurikeskuseks, samuti Vene muuseum vähemusrahvuste muuseumiks. Ma arvan, et need on põhimõttelised küsimused ja just nimelt väärtusküsimused. Samas, mis puudutab kultuurielu, siis võib-olla peamine tähelepanu oligi eelkõige selles suunas, mismoodi kultuuriasutusi Tallinnas juhitakse, milline on nende selline olemise formaat, kas nad on linna allasutused, kas nad on sihtasutused, kuidas on võimalik kogu kultuurivallas koostööd teha riigiga. Arutasime ka näiteks eraraha kaasamist kultuuri – kuidas korraldada Tallinna linna jaoks väga tähtsate ürituste korraldamist. Pean siin silmas vanalinna päevi või merepäevi ehk siis mulle endale tundub küll, et meie kultuuriteemaliste otsuste osa oli linnakodanikele puhas rõõm.