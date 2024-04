Saab muidugi öelda, et kõik on alles alguses, et need on ainult ideed ja ettepanekud, midagi pole otsustatud, et kõik on lõpuks riigikogu ja valitsuse käes. Aga mingisuguse suuna ja ideelise kondikava kliimaseaduse töörühmad ikkagi pakuvad.

Illustratsioon: Artur Kuus