Endine presidendi kantselei nõunik kandideerib europarlamenti

«Ma ei taha viriseda, et minul ja mu sõpradel polegi, kelle poolt häält anda,» selgitas Raun Parempoolsetega liitumist. «Otsustasin, et õigem on ise välja öelda oma seisukohad sellises värske ja kasvava jõuga erakonnas, mille maailmavaatega saaksin olla enam-vähem ühel meelel ning mida liialt ei rõhuks varasemate täitmata lubaduste koorem.»

Eero Rauna kutsumus on rahvusvahelised suhted ja diplomaatia, seega on Euroopa Parlamenti kandideerimine loogiline samm. «Mulle meeldib see lai panoraamvaade, mida pakub Euroopa – see on minu jaoks kodune kant ja Eesti inimeste huvid on seda väärt, et neid kaitsta. Europarlamendi poole vaadates tahaksin seal tegutseda Eesti heaks ekspordi ja tööstuse, hariduse ja kultuuri valdkondades,» sõnas Raun.