JÄRELVAADATAV ⟩ Valitsuse pressikonverentsil osalesid kaks Kallast ja Sikkut

Kristina Kallas lausus, et valitsuses on hariduses olulisim teema eestikeelsele õppele üleminek. «Käisin Tallinnas kui ka Narvas läbi need koolid, kus on hariduslike erivajadustega laste väikeklassid, selleks, et saada pilti ette, et milline seis on nendes koolides. «Üldiselt on valmisolek eestikeelsele õppele üleminekuks hea. On veel kohti, kus on õpetajaid puudu. Vara on veel öelda, kas eesti keelt valdav õpetaja on 1. septembril klassi ees ka olemas, aga konkursid õpetajate kohtadele käivad,» sõnas minister. Ta lisas: «Minu hinnangul on seis selline, et pole suuri takistusi, et 1. septembril õppetööd alustada eesti keeles ka väikerühmades.» Automaatne erand on Kadaka põhikoolile Tallinnas, kus on erivajadusega lapsed, kes õpivad vene keeles.