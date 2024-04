Keskerakonna volikogu esimehe Erki Savisaare sõnul on Mihhail Kõlvart tõestanud end võimeka ja tulemustele orienteeritud poliitikuna. Ta lausus, et Mihhail Kõlvarti juhtimisel on Tallinna linnast kujunenud kaasaegne ja euroopalik pealinn ning Eesti linnade ja valdade liidu juhina on ta hästi kursis Eesti omavalitsuste käekäiguga. Ta tõi esile, et mitmetel siseriiklikel valimistel on Mihhail Kõlvart saanud valijatelt väga tugeva mandaadi.