«63 päeva pärast otsustavad valijad, kes on need seitse inimest, kes hakkavad Eestit europarlamendis järgneval viiel aastal esindama. Ühtlasi on see Eesti inimeste jaoks võimalus laiemalt kaasa rääkida, millist suunda soovitakse Euroopa Liidu juhtimises näha,» ütles Suslov.

Tema sõnul pole küsimustki, et eelseisvate valimiste peateemaks saab julgeolek. «Kui tahame ka edaspidi elada rahus ning hoida ära agressiivse idanaabri järgmised vallutusretked, peab Euroopa muutuma veelgi kindlakäelisemaks,» lausus Suslov ja lisas, et reformierakondlased on selle mõtteviisi Euroopasse viimisel olnud järjekindlad ja edukad.

«See on ka põhjus, miks tasub hääletada Euroopa Parlamendi valimistel Reformierakonna kandidaadi poolt. Võime julgelt öelda, et meid kuulatakse ning meie sõnaga arvestatakse. Meie liitlassuhted on lähedased ja tugevad. See on väikeriigi jaoks hindamatu väärtusega,» rääkis Suslov.

Üldkogul kinnitas Reformierakond ka oma valimisnimekirja, kuhu kuuluvad Urmas Paet, Yoko Alender, Luukas Kristjan Ilves, Maria Jufereva-Skuratovski, Marko Mihkelson, Hanah Lahe, Karmen Joller, Maarja Metstak ja Hanno Pevkur.

«Kindel on see, et Euroopa Parlamendi valimistele läheb Reformierakond sisuka ja tulevikku vaatava programmiga ning Eesti parima meeskonnaga, kelle südameasjaks on tugevdada Eesti kindlust ja ehitada ühtset Euroopat,» kinnitas Suslov.