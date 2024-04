Kallas sõnas, et on väga rahul erakonna Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide nimekirjaga. «Meil on sisevalimised ja erakonna liikmed valivad, kes sinna nimekirja pääsevad. Meil on inimesi kõikidele valijatele ja kõik on valmis seda tööd Euroopa Parlamendis tegema. See on väga oluline,» lausus Kallas.