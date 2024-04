«Tallinna võimukõnelused lähenevad lõpusirgele, uus linnapea tuleb ilmselt sotsiaaldemokraatide ridadest,» on sotside nädalakirja pealkiri.

«Meedia on juba teist nädalat täidetud uudistega Tallinna võimukõnelustest, kus erilise tähelepanu all on sotsiaaldemokraadid, kellele terendab linnapea koht. Meie läbirääkimisdelegatsiooni kuuluvate Jevgeni Ossinovski ja Madle Lippuse kohustuste hulka kuulub ka igapäevane intervjuude andmine,» selgitatakse sotsidele.