Isamaa delegatsiooni liige Tallinna võimuliidu läbirääkimistel Karl Sander Kase oli eile lootusrikas. «Ma loodan, et kokkulepe sünnib. Vähemalt sõnades on Reformierakond ja Eesti 200 Isamaa ettepanekut toetanud. EKRE on ka seda toetamas,» ütles ta. «Paljuski on küsimus sotsides, kas nad suudavad kaasa tulla või on see neile punane joon.»«See oleks ülimalt kahetsusväärne, kui see jääks probleemiks, mis kukutab uue linnavõimu,» ohkas Eesti 200 delegatsiooni esindaja Aleksei Jašin.