«Otsustasime esitada ühe kuni kolm kandidaati. Võimalikud kandidaadid on juba oma soovi avaldanud, kuid lõplikku otsust pole veel tehtud. Juhatus kavatseb seda teha lähiajal – ma arvan, et hiljemalt selle nädala lõpus,» ütles erakonna juhatuse liige Julia Smoli teisipäeval.

«Saatsime valimiskomisjonile päringu, kas Aivo Peterson võiks kandideerida. Ja meile öeldi, et ta võib kandideerida,» lausu Smoli, kelle sõnul on võimalik, et Peterson saab nüüd nimekirja. Ent nende erakonnale on suureks probleemiks kandideerimisel kautsjoni summa.