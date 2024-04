Eesti 200 fraktsiooni esimehe Toomas Uibo sõnul oli kohtumine sõbralik ja heas seltskonnas. «Koos olid kuue erakonna fraktsioonid, kuus erinevat lähenemist sellele küsimusele. Ühisosa küll on, kuid mingit otsust täna ei tulnud,» nentis ta ja lisas, et lepiti kokku selles, et sel teemal suheldakse edasi.