Riigikogu liikmed tahavad langetada europarlamendi valimiste valimis- ja kandideerimisiga.

Eelnõu riigikogus üle andnud Reformierakonna fraktsiooni liikme Hanah Lahe sõnul on eelnõu eesmärk kaasata enam noori inimesi Euroopa asjade arutamisse ja otsustamisse.

«Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on hääleõiguslike valijate iga juba langetatud 16. eluaastale. See muudatus on noorte seas positiivselt vastu võetud ja kasvatanud aktiivset valijaskonda,» ütles Lahe.