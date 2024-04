Andre Hanimägi: Pirita linnaosavanema jutt on nahaalne ja otsene vale

Andre Hanimäe avaldus

Olen võtnud Keskerakonna rünnakuid seni rahulikult ja andnud endast parima, et poliitilisse võitlusesse puutumatud inimesed haiget ei saaks. Paraku on see tänaseks juba juhtunud, mistõttu tuleb mul oma õiguste kaitseks reageerida.

Eile ilmus Õhtulehes artikkel, milles keskerakondlasest Pirita linnaosa vanem süüdistas mind mõjutustegevuses, mis puudutab minu registriandmete sissekandmist. See on muidugi nahaalne ja otsene vale. Ma ei ole kedagi mõjutanud, sellist soovi, vajadust või tahet pole mul kunagi olnud. Seda teab kahtlemata hr Saarniit ka ise, rääkimata nendest, kes mind tunnevad.

Endise politseinikuna teab linnaosavanem kahtlemata sedagi, mis on tegelikult mõjutustegevus. Seda viimast kasutas Pirita linnaosa vanem oma alluvate suhtes. Seetõttu pöördun Tallinna linnavalitsuse ja linnakantselei poole, et uuritaks linnaosavanema ametiseisundi võimalikku kuritarvitamist, talle allunud töötaja survestamist ning tema aktiivset osalemist kirja koostamisel, mida Keskerakond praegu minu vastu kasutab.

Samuti nõuan Kaido Saarniidult valeväidete, nagu ma oleksin survestanud linnaosavalitsuse töötajat, avalikku ümberlükkamist samal viisil ehk Õhtulehes.