FOTOD ⟩ Tallinna nelikliit istus koos varahommikuni: valimisõiguse äravõtmine saab leppes sõnastatud

Isamaa delegatsiooni liige Riina Solman ütles Postimehele, et edasi saavad delegatsioonide juhid omavahel kokku ja panevad koalitsioonileppes paika ka rahasummad. «Sõnastuse saab ka agressorriikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmine. Seni on see lepe veel lahtine,» lisas Solman.

Eesti 200 delegatsiooni liige Aleksei Jašin kinnitas samuti, et KOV valimisõigus saab koalitsioonileppes markeeritud, kuid täpset sõnastust alles kujundatakse. «Seal on kohti, kus on väike sisuline vaidlus, kuid jäänud on kaks ja pool punkti, mida me ei ole veel puhtandiks ära värvinud,» ütles Jašin.