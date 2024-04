Hiiu Leht: Hiiumaa osavallavanem Viidik vahetati välja

Vallavanem selgitas, et asendaja määramisel on tegu ajutise olukorraga, sest uuest aastast kaovad osavallavalitsused sootuks, kui volikogu 18. aprillil vastavat eelnõu toetab. Hiiu Lehe sõnul ei tulnud Viidiku ametist vabastamine Hiiumaal väga suure üllatusena, sest lahkhelid paistsid avalikult välja juba pikka aega.

24. augustil 2022 kirjutas Postimees, et Viidik alustas tööd Kärdla osavalla vanemana . Selles ametis oli ta kuni tänavu 9. aprillini.

Viidik on töötanud Tartu linna avalike suhete juhi, Eesti Ekspressi tegevtoimetaja ja Maalehe peatoimetajana. Ta on juhatuse liige MTÜs Hiiu Öko, mille kaudu on kirjastanud Hiiumaad ja hiidlasi tutvustavaid raamatuid.