Kase: tänase päeva teises pooles saab koalitsioonilepe avalikuks

Kase sõnul jääb koalitsioonileppesse alles tasuta ühistransport. Lisaks on plaanis vaadata ühistranspordisüsteemi tervikuna, kus vaadatakse kõiki ühistranspordi liike koos ning Tallinnale lisaks vaadatakse ka lähivaldu. Ta rääkis, et koalitsioonil on plaan ka trammiliinide pikendusega tegeleda, et Liivalaiast ulatuks Kristiineni trammitee, mis tekitaks Kristiinest suure ühistranspordisõlme. Lisaks rääkis Kase, et Tallinna Reaalkooli juurdeehitus tuleb.