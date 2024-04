Eesti 200 esimehe Margus Tsahkna sõnul seadis erakond linnavalitsuse liikmete kandidaatideks inimesed, kes on oma valdkonna eksperdid ning toovad linnavalitsusse uusi ideid. “Eesti 200 lubas Tallinnas muutust ja me näitasime taas, et meiega on see võimalik. Eesti 200 toob Tallinna uude võimuliitu oma valdkonna eksperdid. Pealinna haridusvaldkonda hakkab juhtima endine õpetaja, haridusekspert ja praegune majandusministri nõunik Aleksei Jašin. Ettevõtlusvaldkonna etteotsa seame ringmajanduse eksperdi ja selle Eestisse tooja Margot Roose,” ütles Tsahkna. “Eesti 200 toob Tallinna linnavalitsusse inimesed, kes annavad abilinnapeadena oma parima, et Tallinna elukeskkond areneks ning paraneks kõigi tallinlaste elu igas linnaosas. Pärast 20 aastat on Eesti suurimas omavalitsuses eestimeelne ja euroopalik linnajuhtimine, kus otsuseid ei osteta, vaid neid tehakse linnakodanike huvides,“ ütles Tsahkna.