VIDEOINTERVJUU ⟩ Abilinnapeakandidaat Roose: siiamaani on olnud linnamajanduse süsteem kui must kast

Roose sõnas, et tema jaoks on kõige olulisemad teemad linna läbipaistvus ja usaldusväärsus. Tema sõnul on oluline, et nii elanikud kui ettevõtted usaldaksid linna ja saaksid vajadusel linna poolt abi.

Margot Roose ütles, et esmalt on tal plaan vaadata linnamajanduse süsteemi sisse, sest tegu on hetkel «black boxiga» ehk kui musta kastiga. «Nüüd hea meelega vaataks üle, et mis meile kui linnaelanikele kuulub,» sõnas Roose. Tema sõnul on vaja selgust luua, et kas erinevad linna ettevõtted ja teenused toimivad ikkagi linnaelanike huvides ning kas neid on olemasolevas suurusjärgus vaja.