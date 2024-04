Riina Solman rääkis, et täna tutvustati Isamaa Tallinna piirkonna juhatuse liikmetele koalitsioonilepet, arutati teatud punktide üle ja räägiti murekohtadest. «Ühtlasi läkitasime ametisse uued abilinnapead, kes said Tallinna piirkonna poolt ka kinnitatud," sõnas Solman.

Solmani sõnul on Isamaa jaoks murekohaks eestikeelsele haridusele üleminek, kus kardetakse, et uus süsteem tähendab ühtluskooli tagasi toomist, mida haridusminister Kristina Kallas (E200) on varasemalt soovinud. «Me oleme selle välistanud koalitsioonileppes. Me toetame igati vene kodukeelega laste eesti keele õppimist ja täielikule eesti keelele üleminekut rahaliste vahendite või abiõpetajatega," sõnas Solman. Tema jaoks on oluline, et eesti kodukeelega laste õppekvaliteet ei kannataks.