Ossinovski sõnul on värske Tallinna võimuliit erakordne võimalus pöörata pealinna juhtimises uus lehekülg.

«Sotsiaaldemokraadid on rahul sõlmitud kokkuleppega, sest selle tuumaks on olulised reformid tervishoius ja hariduses, et tagada kvaliteetne teenus kõigile linlastele. Keskkonna ja linnaruumi küsimustes jätkame samuti ambitsioonikalt, kuna sotsiaaldemokraadid usuvad, et Tallinnal on oluline roll kogu Eesti kliima- ja keskkonnaeesmärkide täitmisel,» ütles Ossinovski.

Linnaplaneerimise abilinnapea kandidaat Madle Lippus ütles, et edasi tuleb minna 15-minuti linna elluviimisega.

«See tähendab kodulähedaste lasteaedade ja põhikoolide kui ka teiste linna teenuste planeerimist. Väga oluline on ühistranspordi võrgu kaasajastamine regiooniüleselt. Edasi läheme Liivalaia trammitee ja Kristiine ümberistumissõlme kavandamisega. Hea meel on selle üle, et koalitsioonileppesse sai nii Tallinna Peatänava projekteerimine kui ka linnaarhitekti ametikoha loomine,» sõnas Lippus.

Kaarel Oja sõnul teeb rõõmu see, et ta saas jätkata tööd kultuuriteemadega, mille eest ta seisis ka eelmises linnavalitsuses ja millest mitu said kirja ka koalitsioonilepingusse.

«Spordi ja korrakaitse valdkondade lisandumine on kindlasti väljakutse ja mõlemas seisab ees palju olulist. Teatavasti on Tallinn järgmisel aastal Euroopa spordipealinn ja soovime rahvusvaheliste suursündmuste korraldamise kõrval rakendada tiitliaasta ka meie endi ehk tallinlaste sportimisvõimaluste parandamiseks,» ütles Oja.

«Korrakaitse, kriisivalmidus ja elanikkonnakaitse on uue linnavalitsuse jaoks loomulikult ühine prioriteet, aga oleme kokku leppinud, et selle eestvedajaks rakendame senisest palju enam munitsipaalpolitseiametit. Siinkohal loodan otse loomulikult ka tihedale koostööle riigi ja siseministriga,» lisas Oja.