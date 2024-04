Esimeses hääletusvoorus kogus Ossinovski 38 poolthäält. Siiski oli valimiskastis kaks kehtetut sedelit, mis tähendab, et Ossinovski ei osutunud esimesel korral valituks.

Kolmandal korral toetas Ossinovskit 41 inimest, mis tähendab, et Tallinna linnapeaks vajalikud hääled saadi kokku.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart otsustas pärast tulemuste avalikustamist sisse anda protesti. Kõlvarti sõnul on Keskerakonna fraktsioonil tunnistaja, et hääletamise ajal on rikutud hääletusprotseduuri, sest üks volinik tegi hääletussedelist pilti.