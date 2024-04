Ega ei olegi midagi salata, ebameeldiv üllatus oli see meile loomulikult. Koalitsioonileppel oli 40 häält, siis esimeses hääletusvoorus oli 38. Järgnevates voorudes tuli hääli juurde, nii et viimases oli neid juba 41. Loodan, et see positiivne tendents jätkub ja loodan, et koalitsioon saab lähinädalatel ja kuudel endale ka toetavaid saadikuid juurde.