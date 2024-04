«Et seis on napp, oli ette teada, aga sellist häälte otsimist siiski ei oodanud,» nentis Ossinovski mitu tundi kestnud närvidemängu kohta Tallinna volikogus. Linna uus võimuliit kogunes hommikul teadmisega, et neil on koos täpselt vajalik arv hääli ehk 40, kuid selgus, et siiski mitte. Osa hääli läks kaotsi ja neid otsiti mitme tunni jooksul läbi kolme hääletusvooru.