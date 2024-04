Keskerakonna europarlamendi valimiste esinumber on Mihhail Kõlvart ja ankrunaine on Jana Toom. 6. aprillil rääkis Toom, et nad leppisid erakonnas kokku, et kõige tugevamad kandidaadid on nimekirja ees ja lõpus. «See ei ole ainult meie loogika, vaid paljud teevad niimoodi,» rääkis Toom.

Selle kohta, kui veendunud ta on, et pääseb taas Brüsselisse, arvas Toom, et tal on komme keskenduda kampaania ajal eesmärgile ja teha lihtsalt oma tööd. «Ma annan prognoose 10. juunil, aga ma arvan, et saan tagasi. Mulle see töö meeldib, nii et ma keskendun sellele, et võita.»