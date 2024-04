ANALÜÜS ⟩ Uue linnavalitsuse esimesed sammud: koondamised, linnameedia sulgemine ja keskerakondlaste kõrvaldamine

Nii nagu Eesti koalitsioonilepingutega ikka, on ka Tallinna uue linnavõimu koalitsioonilepingus enamik ballast. See on juba töös olevate asjade ülekordamine või siis umbmäärasem «jätkame, toetame, arendame». Eelnevat ei pea võtma lepingu kriitikana, vaid lihtsalt nendinguna, et niimoodi neid asju tehakse. Muuseas, kui seda sotsidelt, reformierakondlastelt, Isamaalt või Eesti 200-lt küsida, siis nad varmalt ka tunnistavad seda.

Kokkuvõttes on need asjad, mis kas paremini või halvemini oleks juhtunud niikuinii, ka siis, kui Keskerakond oleks edasi valitsenud. Tallinna eksmeer Mihhail Kõlvart ongi juba mitmes kohas ette heitnud, et uues koalitsioonilepingus pole sisu, pole midagi uut, et kõik asjad on tegelikult Keskerakonna algatatud. Kõlvarti viinamarjad on loomulikult hapud, kuid osaliselt on tema jutus siiski tõetera. Sest ka uus koalitsioon jätkab paljuski juba olemasolevaga.